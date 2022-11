Inter, Salcedo torna alla gioia del gol in Bari-Sudtirol!

L’Inter esulta per un suo prodotto della Primavera in prestito in Serie B. Eddie Salcedo parte titolare nella partita tra Bari e Sudtirol ed è completo protagonista del match.

PRIMO GOL – L’Inter gioisce per un prodotto della sua Primavera nel pomeriggio di Serie B. Eddie Salcedo è partito da titolare con il suo Bari contro il Sudtirol e ha segnato il suo primo gol con la maglia bianco-rossa. La rete è arrivata al minuto 65 ed è quella del momentaneo 2-2 e della rimonta del Bari. Il giovane classe 2001 torna a colpire dopo più di un anno. Il suo ultimo gol addirittura nella stagione 2020/2021 con la maglia del Verona.