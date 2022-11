Atalanta-Inter, Gasperini cambia il centrocampo! Lookman dal 1′ – SM

Atalanta-Inter andrà in scena domani alle 12:30. Gasperini, per il match del Gewiss Stadium, potrebbe decidere di cambiare il centrocampo. In attacco torna Lookman dal 1′. La probabile formazione secondo SportMediaset

SCELTE – Atalanta-Inter è il lunch-match della domenica di Serie A. In vista della gara del Gewiss Stadium, Gasperini potrebbe dover cambiare degli uomini a centrocampo. Le condizioni di De Roon, secondo SportMediaset, non sono ottimali quindi il tecnico potrebbe arretrare Pasalic nella linea di centrocampista con il croato che farebbe coppia in mezzo con Koopmeiners, al rientro dal 1′. In difesa agiranno Toloi, Demiral e Scalvini. Sugli esterni, nel 3-4-1-2 disegnato dal tecnico degli orobici, pronti Hateboer e Mahele. In attacco Ederson farà da supporto alla coppia Zapata-Lookman. Di seguito le possibili scelte del tecnico

Atalanta: (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Mahele; Ederson; Zapata, Lookman.

Fonte: SportMediaset.it