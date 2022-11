Chiffi per Atalanta-Inter, il bilancio: una sola (bruciante) sconfitta

Atalanta-Inter vedrà la direzione in campo dell’arbitro Chiffi, come dalle designazioni ufficializzate nella giornata di ieri (vedi articolo). Il bilancio per i nerazzurri con il direttore di gara è piuttosto positivo, con una sola (bruciante) sconfitta in dieci partite.

BILANCIO QUASI POSITIVO – Con l’arbitro Daniele Chiffi, che dirigerà la sfida di domani contro l’Atalanta, l’Inter ha un bilancio piuttosto positivo. Sono infatti cinque le vittorie, quattro i pareggi e una sola la sconfitta. Pesante, tuttavia. Si tratta infatti del derby di inizio stagione perso per 3-2 contro il Milan a San Siro. Già domani sarà necessario migliorare ulteriormente questo bilancio, cercando la prima vittoria in uno scontro diretto in questo campionato. Nella speranza, chiaramente, che Chiffi sia protagonista di un arbitraggio di alto livello.