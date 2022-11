FOTO – Adriano, dal Brasile bufala sulla sua morte: lui smentisce e ride

Nel mondo dei social, si sa, spesso ci si può purtroppo incappare in bufale di cattivo gusto. È successo anche all’ex Inter Adriano, che ha smentito una notizia falsa – uscita in Brasile – sulla sua presunta morte. Ridendo divertito.

BUFALA – Anche Adriano è purtroppo cascato in una delle più classiche bufale del mondo dei social: la presunta morte di un personaggio famoso. In Brasile era infatti stata lanciata la falsa notizia riguardo al suo coinvolgimento in una sparatoria. Il giocatore stesso ha smentito, ridendo divertito: “Almeno mi somigliasse… Chi parla qui è il fantasma di Adriano“. Insomma, l’ex Inter è in perfetta salute. Nessuna preoccupazione.

Ainda se fosse parecido comigo…

Aqui quem fala é o fantasma do Adriano kkkk pic.twitter.com/cuykgVPxju — Adriano Imperador (@A10imperador) November 12, 2022

Questo il tweet del giocatore.