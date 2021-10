Inter-Sheriff, Dimarco convince. Vidal e Dzeko i migliori: le pagelle – CdS

Inter-Sheriff, contava solo vincere e l’obiettivo è stato raggiunto. Molto bene Dimarco anche da terzo di difesa, Dzeko e Vidal i migliori in campo. Di seguito le pagelle secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Inter-Sheriff, l’equilibrio di squadra deve ancora migliorare e i nerazzurri devono essere più concreti sotto porta, le ventinove conclusioni meritavano più di tre reti. Però contava vincere, e gli uomini allenati da Simone Inzaghi ci sono riusciti: voto 7 per il tecnico. Stesso discorso vale per Dimarco e Perisic: entrambi titolari, Dimarco scala dietro, in difesa. Piedino d’oro con il mancino, quasi infila il sette dalla destra, poi disegna un corner su cui si sblocca il risultato. Perisic invece, a sinistra affonda in continuazione, colpendo anche un palo e una traversa. Dzeko è il migliore in assoluto: è suo il primo sigillo europeo dell’Inter, fa 7 marcature in questa stagione, gara notevole del bosniaco che si fa trovare sempre al centro dell’azione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno