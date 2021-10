Inter, è un Vidal ritrovato. Ora una maglia da titolare contro la Juventus?

Inter, ieri è stata la partita non solo di Edin Dzeko, ma anche di Arturo Vidal. I due hanno fatto la differenza ieri in partita, e il cileno in particolare punta ora a una maglia da titolare nelle prossime partite.

PROVA DI ORGOGLIO – L’Inter vince e convince in Champions League contro lo Sheriff. Simone Inzaghi ha ricevuto risposte importanti da ogni singolo componente della squadra, in particolare da Arturo Vidal. Il cileno ha letteralmente spaccato la partita realizzando un gol e un assist, rispondendo presente dopo l’infortunio di Calhanoglu e l’esclusione dalla sfida contro la Lazio. Vidal ora punta a riscattare la scorsa stagione, non proprio positiva se consideriamo la costanza. Per questo motivo il cileno ora vuole una maglia da titolare, a partire dal prossimo impegno di campionato contro la Juventus, sua ex squadra. Proprio l’anno scorso contro i bianconeri trovò la prima rete in nerazzurro contro la squadra allenata da Andrea Pirlo. La sua crescita, inoltre, potrebbe favorire Calhanoglu sotto due aspetti: il primo è sicuramente quello fisico, visto l’infortunio. Poi sicuramente potrebbe essere un motivo in più per cercare di fare meglio e dare anche lui risposte positive al tecnico piacentino che lo ha fortemente voluto all’Inter.