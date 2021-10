Inter-Sheriff 3-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Sheriff permette ai nerazzurri di sbloccarsi in Champions League, dove in stagione fino a ieri sera non si era mai vinto né segnato. Proprio questi due dati sono i principali, a livello statistico, dal 3-1 del Meazza.

DUE – I gol di Stefan de Vrij nelle competizioni UEFA. Quello di ieri sera valso il definitivo 3-1 di Inter-Sheriff è il suo primo in Champions League, l’altro l’aveva realizzato il 15 marzo 2018 in uno 0-2 in casa della Dinamo Kiev, sempre con Simone Inzaghi come allenatore.

QUATTRO – Gli anni dopo cui Arturo Vidal è tornato a segnare in Champions League. Il centrocampista, che ha permesso all’Inter di ritrovare il vantaggio contro lo Sheriff, aveva segnato nelle prime cinque stagioni consecutive nella massima competizione UEFA. Poi, dopo un gol nella sconfitta per 1-2 del suo Bayern Monaco contro il Real Madrid il 12 aprile 2017 (andata dei quarti di finale), un lungo digiuno durato quattro stagioni complete e con trentadue presenze a secco.

VENTITRÉ – I gol di Edin Dzeko in Champions League, ai quali vanno aggiunti quattro in Coppa UEFA e ventuno in Europa League. Quello di ieri in Inter-Sheriff gli ha permesso di segnare nel torneo con le maglie di quattro club diversi. Era già andato a bersaglio con Wolfsburg (quattro), Manchester City (tre) e Roma (quindici, l’ultimo il 23 ottobre 2018 al CSKA Mosca).

VENTIQUATTRO – I mesi passati dalla precedente vittoria in casa in Champions League. Inter-Sheriff ha interrotto una maledizione che durava dal 23 ottobre 2019, 2-0 al Borussia Dortmund. In generale il precedente successo era il 2-3 a un’altra squadra tedesca, il Borussia Monchengladbach, l’1 dicembre 2020 e sempre con Danny Makkelie arbitro.

TRECENTOVENTUNO – I minuti di astinenza dal gol in Champions League per l’Inter. Dalla rete di Romelu Lukaku al 73′ contro il Borussia Monchengladbach l’1 dicembre di un anno fa a quella di Dzeko al 34′ del match con lo Sheriff erano passate tre partite a secco, di cui due 0-0 con lo Shakhtar Donetsk.