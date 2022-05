Inter, senti Ventola: «Perisic il migliore al mondo! Dybala OK, però…»

Ventola, intervistato da Tuttomercatoweb, ha parlato della vittoria dell’Inter contro la Juventus in Coppa Italia. L’ex nerazzurro poi ha detto la sua riguardo la lotta scudetto.

IN FINALE – Nicola Ventola commenta la vittoria dei nerazzurri all’Olimpico: «Juventus ko in Coppa Italia? A differenza di molte gare di campionato, era riuscita a ribaltarla contro una forte Inter. Poi l’episodio del rigore e i cambi di Allegri sono stati episodi che hanno fatto riemergere l’Inter. Alla fine il bilancio è giusto con l’Inter che ha portato la coppa a casa. Juventus? Secondo me è la più forte in Serie A. Da quella rosa e da un allenatore esperto come Allegri mi aspettavo un trofeo».

RISCHIO PERISIC – Ventola parla in particolare della situazione rinnovo per quanto riguarda l’esterno croato: «Io non voglio esagerare, ma secondo me in quel ruolo Perisic è il giocatore più forte al mondo. Lo fa alla perfezione, sia in fase difensiva che offensiva. Normale che uno faccia i propri interessi, chiedendo 3 anni di contratto. Io se fossi nell’Inter ci metterei la firma. Dargli 3 anni di contratto, ma anche se me ne fa due va bene lo stesso, almeno non perdo il giocatore».

DYBALA CON SACRIFICIO – Ventola conclude dicendo la sua riguardo il possibile cambio in attacco: «Lautaro Martinez non lo darei mai via, mi fa impazzire come giocatore. Si sacrifica, è concreto, fa gol, gioca prima e seconda punta, migliora di anno in anno. Se viene Paulo Dybala sono felice, ma non mi priverei di Lautaro».

Fonte: TuttoMercatoweb.com – Tommaso Bonan