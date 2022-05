Compagnoni: «Inter, Dimarco idea low cost! Perisic? Il migliore al mondo»

Maurizio Compagnoni, ospite negli studi di Sky Sport durante l’edizione 23, ha elogiato l’Inter sulle idee e le competenze espresse dalla dirigenza. Dimarco un esempio. Poi una considerazione su Perisic

COMPETENZA − Compagnoni elogia la dirigenza nerazzurra: «Inter, l’importanza delle idee e delle competenze, Dimarco è stata un’idea low cost. Sia da centrale che a sinistra, non ha sbagliato quasi nulla, segnando anche. Ciò significa che le idee e le competenze sono fondamentali anche quando non si hanno i soldi del Manchester City».

NESSUN DUBBIO − Così Compagnoni su Perisic: «Oltre a queste due coppe, l’Inter deve ripartire da alcuni uomini. Uno fra tutti Perisic. Nella storia del calcio, sono tante le storie di giocatori forti ma che non hanno vinto tanto perché non gli hanno cucito addosso il ruolo più congeniale. Bravo Conte a forgiarlo e bene anche Inzaghi. Perisic è il migliore esterno sinistro al mondo anche se l’Inter si è coperta bene con l’acquisto di Gosens. Ma come Perisic, al momento, non c’è nessuno al mondo».