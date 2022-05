Oppini: «Juventus-Inter influenzata dai torti arbitrali ma dal 60′ noi spenti»

Il tifoso della Juventus, Francesco Oppini, è intervenuto in collegamento su Tutti Convocati analizzando la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter. Tra i temi, torti arbitrali e cambi bianconeri

DELUSIONE − Oppini analizza la finale di Coppa Italia persa dalla Juventus con l’Inter: «Oggettivamente i torti arbitrali hanno influenzato pesantemente la gara. Ma non posso vedere la Juventus che domina e poi al 60′ fa dei cambi per non attaccare e chiudere la partita. Incredibile come la squadra si sia messa dietro a difendere il risultato e il rigore di Lautaro Martinez è dovuto anche a questo arretramento della squadra. Era l’ultima gara della nostra stagione e non posso accettare di averla persa. Ennesimo scontro diretto perso peraltro».