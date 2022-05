Inter, lunga notte dopo la Coppa Italia. Oggi gli allenamenti: testa al Milan – CdS

Inter, vincere fa venire voglia di vincere. È stata una lunga notte quella dell’Olimpico. Oggi la ripresa degli allenamenti, ecco la notte dopo la Coppa Italia raccontata dal Corriere dello Sport.

LUNGA NOTTE – L’Inter dopo aver meritatamente festeggiato la conquista della Coppa Italia, adesso la testa è subito al Milan, e di conseguenza alla partita contro il Cagliari in programma domenica. È stata una lunga notte quella dopo l’Olimpico, cominciata nel terreno di gioco, i supplementari hanno fatto dilatare i tempi: atterraggio a Linate solo dopo le 3, con squadra e staff tecnico che sono riusciti ad andare a dormire, alla Pinetina, soltanto alle 4. Il risveglio, ieri, è stato lento e comodo. Non erano previsti allenamenti, ma solo in pochi hanno fatto ritorno subito a casa. La maggior parte dei giocatori si è trattenuta nel centro sportivo per sottoporsi a massaggi e trattamenti per smaltire la fatica. Il gruppo si ritroverà questa mattina per riprendere il lavoro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

