Inter-Sampdoria, allenamento per Ranieri: personalizzato per un difensore

Come riportato dal sito ufficiale del club blucerchiato, seduta mattutina agli ordini di Claudio Ranieri in vista di Inter-Sampdoria, match in programma domenica sera a San Siro: lavoro personalizzato per Lorenzo Tonelli

SEDUTA MATTUTINA – Claudio Ranieri si prepara a sfidare Antonio Conte. Pubblicato il report dell’allenamento sul sito del club blucerchiato. “Secondo giorno in campo per la Sampdoria, impegnata domenica sera al Meazza nel posticipo con l’Inter. Al Mugnaini di Bogliasco squadra divisa ancora in due gruppi, che hanno alternato lavori individuali in palestra per lo sviluppo della forza e trasformazioni sotto forma di esercitazioni tecnico-tattiche di reparto”.

I SINGOLI – Attenzione particolare sul lavoro dei singoli: “Seduta personalizzata per Lorenzo Tonelli, specifico per Kristoffer Askildsen. Alex Ferrari prosegue l’iter riabilitativo post-intervento chirurgico. Domani, giovedì, si replica: Claudio Ranieri e staff hanno programmato un’altra seduta mattutina”. L’Inter si prepara al Ludogorets, ma domenica torna la Serie A: la Samp si prepara.

