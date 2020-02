Vrba (all. Ludogorets): “Nome Inter una motivazione. Rispetto, no paura”

Vrba, allenatore del Ludogorets, ha parlato della sfida contro l’Inter di domani, appuntamento valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Ecco le sue parole in conferenza stampa

FAVORITI – Vrba, allenatore del Ludogorets, presenta la sfida di domani contro l’Inter: «Sappiamo innanzitutto che abbiamo davanti una partita molto dura con una grande squadra europea. Non vogliamo lasciare loro totalmente il ruolo di favoriti, spero di essere attivi in campo. Spero che giocheremo bene. Abbiamo alcuni problemi con alcuni giocatori, ma oggi non saremo in grado di condividerli con voi».

RISPETTO – Prosegue poi Vrba: «Credo che l’Inter prenderà sul serio e schiererà la formazione ottimale. Penso che sia una partita importante per loro. Non ho bisogno di motivare i miei giocatori per domani, perché il nome stesso dell’Inter è abbastanza una motivazione. D’altra parte, so che il Ludogorets non ha paura di simili rivali, quindi siamo pronti. Cerco sempre di avere la migliore forma della squadra al momento giusto della stagione. Ho visto che ci stiamo avvicinando a questo momento e spero di mostrare il massimo livello domani. Penso che siamo pronti. Non direi che abbiamo paura delle stelle dell’Inter. Abbiamo rispetto, ma se abbiamo paura, non ha senso giocare».

