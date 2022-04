Inter-Roma, 50mila biglietti venduti! I tifosi nerazzurri attendono la data

L’Inter è tornata a lottare per lo scudetto con le due vittorie contro Juventus e Verona che hanno ridato un enorme entusiasmo al popolo nerazzurro. Dopo aver riempito San Siro in occasione della sfida ai gialloblù, i tifosi interisti sono pronti a fare la stessa cosa con la Roma, nonostante non ci sia ancora una data

FEBBRE – L’Inter viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo l’ultimo turno di campionato certamente favorevole. I 3 punti con il Verona sono stati fortificati dalla sconfitta del Napoli con la Fiorentina e dal pari del Milan con il Torino. La squadra di Simone Inzaghi, attualmente seconda a -2 dal Milan capolista, è nuovamente padrona del suo destino con una partita in meno. Il popolo nerazzurro, dopo aver riempito San Siro con il Verona, è pronto a fare anche meglio con la Roma, sfida importante e sempre particolare con José Mourinho sulla panchina avversaria.

ENTUSIASMO – Secondo quanto riportato da calcioefinanza.it, sono già 50mila i tagliandi venduti per Inter-Roma a poche ore dall’inizio della vendita libera (vedi articolo). Un numero che attesta la grande voglia dei tifosi nerazzurri di spingere l’Inter verso la seconda stella nonostante la sfida non abbia ancora una data. La partita si giocherà nel weekend del 23-24 aprile, in base al responso giallorosso in Conference League.