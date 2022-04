FOTO – Caicedo: «Lavora duro e in silenzio, lascia che il successo faccia rumore!»

Caicedo in questa stagione ha trovato solo pochi minuti a disposizione per mettersi in mostra, causa soprattutto la sua condizione fisica non ottimale. Il calciatore ha pubblicato una foto che lo ritrae in allenamento ad Appiano Gentile.

LAVORO IN SILENZIO – Felipe Caicedo continua a lavorare ad Appiano Gentile e crede ancora nella possibilità di giocare qualche partita con l’Inter, in silenzio e lavorando duramente: «Lavora duro e in silenzio, lascia che il tuo successo faccia rumore».

Trabaja duro y en silencio,deja que tu éxito haga ruido. 🔥 🔥 pic.twitter.com/t8rDDKAwlI — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) April 12, 2022

Di seguito il post pubblicato dall’attaccante dell’Inter