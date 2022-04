Inter-Roma, al via la vendita libera dei biglietti: prezzi e informazioni

Dopo la grande affluenza nella gara contro il Verona, l’Inter chiama a raccolta tutti i tifosi per riempire San Siro in occasione della gara contro la Roma in programma nel weekend del 23-24 aprile. Da domani apre la vendita libera dei biglietti.

VENDITA LIBERA – L’Inter chiama a raccolta tutti i suoi tifosi in vista della volata finale per lo scudetto. Dopo la grande affluenza per la gara contro il Verona, da domani aprirà la vendita libera dei biglietti per la gara contro la Roma. Dalle ore 10.30 sarà possibile acquistare nei posti disponibili, in qualunque settore, i biglietti a partire da 14 euro. I biglietti sono in vendita su inter.it , presso lo Store di Milano San Babila, la biglietteria degli uffici Inter di San Siro e nei punti vendita Vivaticket.

Fonte – Inter.it