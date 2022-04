Correa ha messo dei dubbi a Inzaghi? Finalmente in attacco c’è scelta

L’Inter vuole continuare a vincere perché ora il destino è nelle sue mani. Contro il Verona i nerazzurri hanno vinto meritatamente 2-0 anche grazie a un’ottima prestazione di Joaquín Correa. Il Tucu avrà messo una pulce in testa a Simone Inzaghi?

SCELTA – L’Inter ha vinto contro Verona e Juventus e ora è pienamente in corsa per lo scudetto. I nerazzurri venerdì volano a Spezia e chissà chi schiererà davanti Inzaghi. Dopo la partita contro il Verona infatti Correa potrebbe aver messo qualche dubbio in testa ad Inzaghi. Sicuramente Sanchez è uscito dai radar dopo l’ennesima panchina. Dunque Inzaghi, con il rientro di Lautaro Martinez dalla squalifica, deve capire chi schierare per scardinare la difesa di Thiago Motta. Correa ha dimostrato di poter essere un fattore anche vista l’affinità con Dzeko. Si affiderà di nuovo a loro due?