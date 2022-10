L’Inter e la rincorsa Scudetto: tre fattori ‘obbligano’ a crederci ancora! − TS

L’Inter si è ritrovata dopo un avvio shock di stagione con 4 sconfitte nelle prime otte di campionato. Ora è un’altra musica. La qualificazione agli ottavi di Champions League impone anche la rincorsa verso lo Scudetto

TRIS − Il campionato è alla sua dodicesima giornata. Tutto è ancora aperto, nonostante l’Inter disti dal Napoli capolista ben otto lunghezze. È vero, la strada è tortuosa ma non impraticabile, c’è ancora tutto il tempo per recuperare. In particolare, sono tre i motivi per cui l’Inter può e deve crederci ancora. Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha ritrovato il feeling smarrito con la squadra. A Udine ha toccato il fondo per poi rialzare la testa e uscire dal baratro dopo la sosta per le nazionali. Il confronto di gruppo è servito eccome, ora si vira tutti dalla stessa parte. Brozovic. ‘Epic’ è stata un’assenza pesante che l’Inter ha dovuto sopperire con Hakan Calhanoglu. Missione compiuta del turco che si è scoperto anche play davanti la difesa. Ma Brozovic, in fase di recupero (vedi articolo), è il fulcro della squadra. Terzo fattore, Lukaku. Il rientro di Big Rom è fondamentale per Inzaghi. Quattro presenze, due gol, tre vittorie e una sconfitta con lui in campo. Inoltre, l’ipotesi rinnovo prestito appare molto concreta (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport − Federico Masini