Inter, Inzaghi meglio di Conte in Champions League! Il dato – CdS

L’Inter si è qualificata agli ottavi di finale di Champions League per il secondo anno di fila. Un traguardo mancato, invece, da Conte nei suoi anni in nerazzurro. Il confronto fra i due tecnici nell’edizione odierna del Corriere dello Sport

CONFRONTO – L’Inter, con il successo sul Viktoria Plzen, si è assicurata il passaggio agli ottavi di finale di Champions League per il secondo anno di fila. Inzaghi, infatti, è riuscito a bissare il traguardo raggiunto nel corso della sua prima stagione in nerazzurro, in un girone decisamente complicato. Un traguardo che Conte, alla guida dell’Inter, non era riuscito a raggiungere. L’ex tecnico nerazzurro, nei suoi due anni all’Inter, ha mancato la qualificazione in entrambe le occasioni ed in gironi, secondo il Corriere dello Sport, sicuramente non più complicati di quello affrontato dai nerazzurri in questa stagione. Merito ad Inzaghi, quindi, che fra Lazio ed Inter ha colto la qualificazione agli ottavi di finale in tre occasioni su tre tentativi.

Fonte: Corriere dello Sport – P. Gua