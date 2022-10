Brozovic ancora a parte, fissata la gara del suo rientro: l’Inter aspetta − TS

Brozovic non vede campo da Austria-Croazia di fine settembre, da lì in avanti solo palestra e riabilitazione. L’Inter aspetta il rientro del suo ‘Epic’. Fissata una partita in particolare

ATTESA − Come per Romelu Lukaku, anche per Marcelo Brozovic in casa Inter il diktat è uno: calma e pazienza. Il regista croato, sostituito alla grande nelle ultime gare da Hakan Calhanoglu, è fuori dal 25 settembre. Ovvero da Austria-Croazia, gara di Nations League, in cui si è infortunato al flessore. Ora l’Inter lo aspetta. Sicuramente non ci sarà contro la Sampdoria, anche ieri infatti ha lavorato a parte, e probabilmente salterà anche “l’amichevole Champions League” contro il Bayern Monaco. Nel mirino c’è il Derby d’Italia del 6 novembre contro la Juventus.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini