Lukaku, si pensa già al futuro: l’Inter ha accolto due ottimi alleati − CdS

Si pensa già al futuro di Lukaku, arrivato in estate per un prestito annuale dal Chelsea. Non sarà facile trattenerlo ma ieri in sede, l’Inter ha accolto due alleati non di poco conto

VISITA PARTICOLARE − Romelu Lukaku all’Inter anche per le stagioni successive? Lo spera Big Rom, la cui intenzione è quella di vestire la maglia nerazzurra non solo per questa annata. Ancora è un po’ presto per parlare di trattative con il Chelsea ma ieri in sede è arrivata gente non di poco conto. Visita particolare del numero uno di Roc Nations, Michael Yormark e il rappresentante italiano dell’agenzia, Andrea Opi. Si tratta dell’agenzia che detiene i diritti d’immagine dell’attaccante belga e che cura ogni suo aspetto di carattere commerciale. Un primissimo passo verso l’avvio delle negoziazioni.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno