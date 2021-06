Inter, prima Inzaghi e poi tempo di rinnovi: da Marotta ad Ausilio – CdS

Come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, l’Inter non appena renderà ufficiale l’ingaggio di Simone Inzaghi passerà ai rinnovi dei dirigenti.

RINNOVI – Simone Inzaghi all’Inter è solo il primo passo di Suning per avviare un nuovo ciclo e cercare di dare continuità al lavoro svolto soprattutto in questi due anni. Poi sarà il turno della dirigenza, soprattutto quelli in scadenza nel 2022 come l’Amministratore Delegato, Beppe Marotta, il Direttore Sportivo Piero Ausilio, e gruppo lavoro formato da Baccin e osservatori. La sensazione è che il rapporto con tutti questi continuerà anche oltre il 2022.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

