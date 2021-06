Tra le colonne del “Corriere dello Sport” oggi in edicola viene specificata ancora la richiesta dell’Inter per Achraf Hakimi. Sostituti? Piace anche Nandez del Cagliari, ma non è una priorità.

SOSTITUTI – L’Inter vorrebbe cedere Achraf Hakimi per circa 80 milioni, il che significherebbe avvicinarsi ai 100 milioni di plusvalenza richiesti dalla società. Tra i club più interessati c’è il PSG, ma l’Inter dal canto suo spera in una possibile asta, con l’inserimento di Chelsea e Bayern Monaco. Come sostituto dell’esterno marocchino, la dirigenza nerazzurra valuta da tempo il nome di Zappacosta e in particolare di Nandez, centrocampista del Cagliari. L’uruguaiano potrebbe arrivare in un’operazione non semplice, inserendo anche Radja Nainggolan.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

