Scandalo Orsato: spunta l’audio del VAR di Inter-Juventus con Pjanic!

Inter-Juventus, tornano le polemiche della sfida nel 28 aprile 2018, con i bianconeri che escono da San Siro con un 3-2 ipotecando lo scudetto. Il “Corriere dello Sport” oggi in edicola riporta nuovi elementi facendo riferimento al servizio delle Iene (che andrà in scena questa sera) di Filippo Roma e Marco Occhipinti.

NUOVI ELEMENTI – Inter-Juventus non finisce mai. Come riportato dal quotidiano romano questa mattina, la redazione delle Iene in un servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti è tornata sulla vicenda del derby d’Italia del 28 aprile 2018, e da nuovi elementi emersi dalle indagini dopo la querela ei tre arbitri coinvolti, cioè Daniele Orsato, Paolo Valeri e Nicola Rizzoli. Il video in questione è stato recuperato e analizzato per capire quanto successo in sala VAR. Si tratta di due file, il primo riguarda l’espulsione di Matia Vecino, il secondo invece il mancato rosso a Miralem Pjanic. Nel primo filmato l’audio tra Valeri e Orsato è presente, ed è lo stesso Valeri a richiamare il collega: «Daniele sono Paolo, lo prende sulla tibia. È rosso». Nell’episodio successivo invece non è presente l’audio, per questo motivo le Iene si rivolgono a due ragazzi sordomuti abili nella lettura del labiale, e si capisce: «il contrasto c’è, ho controllato adesso». Alessandro Giallarini, aiuto al VAR, dice: «È giallo», con la conferma dello stesso Valeri: «Sì, certo». Lo stesso Orsato in una recente intervista aveva ammesso il proprio errore (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Patrick Iannarelli