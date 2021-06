Inzaghi presto sarà ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter. In arrivo una nuova norma per aiutare il club nerazzurro, di seguito la notizia riportata oggi dal “Corriere dello Sport”.

NUOVA NORMA – Inzaghi, questione di ore e sarà il nuovo allenatore dell’Inter. Tutto pronto, soprattutto il contratto da 3,5 milioni netti a stagione più eventuali premi vittoria, e così il tecnico potrà lavorare liberamente in vista della nuova stagione. In arrivo una nuova norma che permette accordi preliminari agli allenatori svincolati. Un modo per eliminare la disparità di trattamento tra loro e i giocatori. A questo punto Beppe Marotta non avrà più bisogno di ricevere l’OK definitivo da Claudio Lotito, e Inzaghi avrà modo di mettere nero su bianco il suo nuovo contratto con il club nerazzurro, verosimilmente tra giovedì e venerdì.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

