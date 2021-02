Orsato: Â«Intervento Pjanic-Rafinha? Mio grande errore, l’ho visto maleÂ»

Orsato: «Intervento Pjanic-Rafinha? Mio grande errore, l’ho visto male»

Daniele Orsato – Spezia vs Parma – Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images

Daniele Orsato, arbitro della Serie A, ha parlato negli studi di “90simo minuto” su “Rai Due”. Inevitabile il commento sul famoso contrasto tra Miralem Pjanic e Rafinha in Inter-Juventus del 2018, che vide grandi polemiche per il mancato secondo giallo al bosniaco.

ERRORI – Daniele Orsato ha parlato della possibilità degli arbitri di parlare ai media dopo le partite: «Noi gli errori sicuramente li facciamo, credo che anche negli anni non ci siamo mai tirati indietro nell’ammetterli. È ovvio che miglioreremo solamente cercando di commetterne sempre meno. Quando sbagliamo non siamo felici e andiamo subito a vedere il motivo, cercando poi di andare a lavorare sull’errore. Siamo i primi a essere molto critici del nostro operato, lavoriamo sui nostri errori per migliorarci».

GRANDE ERRORE – Orsato è anche tornato sul famoso episodio dello scontro tra Pjanic e Rafinha in Inter-Juventus del 2018: «Sicuramente credo che non serva andare a rivedere dopo tre anni quell’intervento, ho capito subito che fosse un errore. È stato un errore. La vicinanza mi ha portato a non vedere quello che la TV ha mostrato. Per me è stato un contatto in volo, l’ho valutata sicuramente male. Il VAR non poteva intervenire in quel caso e quindi è rimasto il mio errore. Se verrà utilizzato il confronto arbitro-media dopo la gara si può fare chiarezza. Se verrà utilizzato per la polemica però non si andrà da nessuna parte».