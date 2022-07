Inter, oggi prima partitella. Striscioni per la dirigenza ad Appiano – Sky

Altra giornata di ritiro ad Appiano Gentile per l’Inter, impegnata oggi in una partitella di allenamento contro la Milanese. Come riporta l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, sono apparsi anche alcuni striscioni di apprezzamento per la dirigenza nerazzurra.

STRISCIONI E ALLENAMENTO – Entra sempre più nel vivo il ritiro dell’Inter. Questa la situazione attuale, come riportato dall’inviato Matteo Barzaghi: «Oggi ad Appiano Gentile sono apparsi degli striscioni di apprezzamento per tutta la dirigenza. Oggi pomeriggio ci sarà un allenamento amichevole con la Milanese. Di fatto una sgambata per provare già qualcosa in una partitella di allenamento».