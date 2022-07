Dybala in bilico, l’Inter non molla ma rilancia: chiesto altro tempo extra – SM

Dybala è pronto a firmare un nuovo contratto dopo essersi liberato ufficialmente dalla Juventus da quasi dieci giorni. E la proposta dell’Inter resta sul piatto ma con tempistiche diverse. Come riportato da Sport Mediaset, la società nerazzurra ribadisce all’attaccante argentino la necessità di pazientare ulteriormente in modo da far quadrare tutti i conti

AFFARE A RILENTO – Il futuro di Paulo Dybala (vedi focus) continua a tenere banco. Secondo quanto appreso da Sport Mediaset, l’Inter chiede ulteriore tempo e pazienza all’attaccante argentino, svincolato dopo sette anni alla Juventus e ormai libero da altri impegni. Vacanze comprese. E anche lo stesso Dybala sa che l’Inter deve liberarsi in primis di due attaccanti. I nomi sono quelli di Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti, come già spiegato dettagliatamente dopo le dichiarazioni di Beppe Marotta e Simone Inzaghi (vedi editoriale). E poi servirà un’ulteriore cessione, più complicata, in attacco. Sia Joaquin Correa sia Edin Dzeko al momento non sembrano avere intenzione di lasciare Milano. E se l’Inter non riuscisse a portare Dybala in tempo ad Appiano Gentile, Correa e Dzeko si candidano già da saubito per una stagione all’ombra della coppia Lukaku-Lautaro Martinez. Dybala aspetterà ulteriormente l’Inter? E ancora per quanto?