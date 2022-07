Lecce, oggi in programma il secondo test in vista dell’Inter

Prosegue il ritiro del Lecce, in vista della prossima stagione che si aprirà proprio contro l’Inter allo stadio Via del Mare. Oggi per i salentini è in programma la seconda partita di allenamento, contro il Rovereto.

