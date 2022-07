Pompetti dall’Inter al Sudtirol: «Felice di ritrovare un ex compagno»

Marco Pompetti, giovane centrocampista di proprietà dell’Inter, è passato ufficialmente in prestito all’FC Sudtirol, in Serie B. Il giocatore ha parlato ai microfoni ufficiali del club tirolese, sottolineando anche la felicità nel ritrovare l’ex compagno in nerazzurro Matteo Rover.

PROGETTO – Queste le parole di Marco Pompetti sulla scelta di passare dall’Inter al Sudtirol: «Ho avuto il piacere di conoscere la realtà grazie al direttore e alla società. Tutti me ne hanno parlato benissimo, dicendomi che questa è una piazza in cui si lavora bene e seriamente grazie ad una società bene organizzata e strutturata sotto tutti i punti di vista. Mi hanno fatto sentire parte integrante di un progetto e di questo li ringrazio fin d’ora e sono pronto a ripagare al più presto e a lungo la fiducia che mi hanno accordato».

EX COMPAGNI – Pompetti ha poi citato l’ex compagno in nerazzurro Matteo Rover: «Ritrovo con piacere Matteo, con il quale ho condiviso l’esperienza all’Inter Primavera, cogliendo importanti risultati tra cui lo scudetto di categoria e il Torneo di Viareggio. Matteo è stato un grande compagno di squadra e un amico fuori dal campo. Insieme abbiamo trascorso tantissimi momenti positivi e abbiamo condiviso anche situazioni meno positive, sempre e comunque con lo spirito giusto».