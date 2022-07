Adli, subito aria di derby: «Milan miglior club in Italia. Orgoglioso»

Yacine Adli è il nuovo acquisto ufficiale del Milan. Il giocatore, rimasto lo scorso anno al Bordeaux, ha parlato ai microfoni ufficiali del club rossonero, lanciando subito la sfida alle rivali. Inter, ovviamente, compresa.

MIGLIOR CLUB – Yacine Adli è ufficialmente al Milan. Il centrocampista francese ha subito lanciato la sfida alle altre squadre di Serie A, con le sue prime parole ai canali ufficiali del club rossonero: «Sono orgoglioso di unirmi a uno dei più grandi club del mondo, il più grande in Italia. Quando un club come il Milan chiama non importa quali giocatori ci sono in squadra in quel momento, tu vuoi solamente andare. Questa maglia comunque è più grande di qualunque cosa e io volevo solo unirmi a questo club leggendario».