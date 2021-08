Inter, ottimo 2021: cinque giocatori aumentano il loro valore

Il 2021, per l’Inter, per ora è un buon anno per quanto riguarda i propri giocatori. Sono cinque infatti i nerazzurri che, in questa prima parte di anno, hanno aumentato il loro valore di mercato. Questo è dovuto sia allo scudetto vinto nella passata stagione sia per i successi internazionali avuti.

EURO2020 E COPA AMERICA – L’Inter come detto ha avuto un’ottima annata nella passata stagione con ben cinque giocatori che hanno aumentato il loro valore di mercato. Determinanti i successi internazionali con la Copa America ed Euro2020. L’Argentina ha visto Lautaro Martinez protagonista con il toro che ha conquistato, assieme a Lionel Messi, la Copa America. Il toro, ad inizio 2021 (1 gennaio), aveva un valore di 70 milioni di euro. Con la vittoria dello scudetto e della Copa America il suo valore è salito di valore del 14,3% salendo a 80 milioni di euro (dati ‘Transfermarket’). Con lui anche gli italiani, Nicolò Barella ed Alessandro Bastoni, sono saliti. I due hanno vinto Euro2020 con l’Italia di Mancini lo scorso 11 luglio ed ecco i loro nuovi valori. Barella a inizio 2021 valeva 55 milioni di euro e ha avuto un aumento di valore del 18,2% salendo a 65 milioni di euro. Discorso simile per Bastoni che ha avuto un aumento di valore del 20% salendo da 50 milioni a 60mln.

INTER, SCUDETTO PREZIOSO

SERIE A DECISIVA – Ovviamente anche il solo scudetto conquistato è valso un aumento per gli altri giocatori della rosa nerazzurra. Tra tutti Milan Skriniar e Christian Eriksen. Lo sloveno, titolare inamovibile della difesa campione d’Italia, non ha disputato un grande Europeo ma il suo valore è salito del 20% del valore passando da 50 milioni a 60mln, come Bastoni (vedi articolo). Il danese invece, nonostante un Europeo non disputato a causa del malore accusato contro la Finlandia all’esordio, è passato da 40 a 45 milioni con un aumento di valore del 14,3%.