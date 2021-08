FOTO – Bastoni, grande legame con Skriniar: «Fratello slovacco»

Alessandro Bastoni – che ha parlato dopo lo 0-2 di ieri in Parma-Inter (vedi intervista) – ha voluto sottolineare il grande legame che lo unisce a Milan Skriniar, attraverso una foto pubblicata nelle storie del suo profilo Instagram ufficiale.

FRATELLI – Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, legati non solo in campo. Il difensore italiano, dopo Parma-Inter, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram ufficiale per sottolineare l’amicizia insieme al compagno di squadra e di reparto. “Fratello slovacco” le sue parole d’affetto.