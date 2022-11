Inter, oggi l’incasso dalla UEFA per il percorso in Champions League: le cifre

Nella giornata di oggi, la UEFA verserà nelle classe di alcuni club europei i premi relativi al percorso in Champions League. Tra questi c’è anche l’Inter, che con il passaggio agli ottavi di finale avrà diritto a una cifra abbastanza importante

INCASSO – Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, oggi l’Inter incasserà i soldi per il percorso effettuato in UEFA Champions League. La UEFA verserà un totale di 134,4 milioni di euro. L’Inter, assieme a Milan e Napoli, ha guadagnato in totale 14,93 milioni. Ognuna delle tre squadre avrà un premio differente in base ai risultati. I nerazzurri incasseranno precisamente 3,73 milioni di euro, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.