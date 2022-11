Gosens: «A Bergamo diversi momenti belli. Gasperini importante per arrivare qui»

Robin Gosens, ospite di DAZN e della rubrica 1 vs 1, racconta la sua esperienza all’Atalanta e di come Gasperini sia stato importante per lui nel suo percorso di crescita

MONDO ATALANTA E GASPERINI – Gosens, dopo aver parlato del suo momento all‘Inter (qui l’intervista), torna nel passato parlando della sua esperienza all’Atalanta. Il tedesco parla dei momenti più belli vissuti a Bergamo e dell’importanza di Giampiero Gasperini nel suo percorso di crescita: «Sicuramente tra i momenti più belli c’è il primo gol in Europa League (contro l’Everton, ndr), per me rappresenta un bel ricordo. Poi la partita a Valencia, che è stata una roba incredibile anche per la situazione legata alla pandemia: emozione fortissima. Che poi era il momento in cui siamo andati per la prima volta prima volta in Champions League, abbiamo scritto la storia che rimane per sempre. Gasperini mi ha fatto crescere in maniera pazzesca. Mi ha insegnato cose che non pensavo di saper fare. Ore e ore di video per farmi capire quando dovevo inserirmi e quando no. Devo solo ringraziarlo perché mi ha dato l’opportunità di arrivare in un club come l’Inter. Grazie all’Atalanta, a società ma non solo: compagni, tifosi che mi hanno sempre sostenuto. Grazie a loro sono diventato quel calciatore che sono adesso».