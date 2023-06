Inter, numeri impressionanti per la stagione e per Lautaro Martinez!

L’Inter rende noti i numeri di una stagione lunghissima e ricca di impegni. Re indiscusso della squadra nerazzurra è stato Lautaro Martinez (vedi articolo).

STAGIONE E NUMERI − L’Inter ha analizzato la stagione 2022/23 e ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le statistiche. Il re assoluto e indiscusso dei nerazzurri è Lautaro Martinez: «Una stagione lunga, quasi infinita. Dalla prima di campionato a Lecce alla finale di Champions League di Istanbul. Più di 300 giorni tra l’inizio e la fine dell’annata calcistica 2022/2023 per l’Inter, che ha disputato 57 partite ufficiali. […] 57 partite che hanno avuto, tutte, un unico comune denominatore: Lautaro Martinez. L’unico giocatore nerazzurro ad aver disputato tutti i 57 match della stagione, un record nerazzurro storico per un calciatore di movimento. In campo in tutte le partite dell’anno, unico della rosa, è stato anche il miglior marcatore stagionale: 28 reti complessive, il suo record in nerazzurro. Lautaro, che ha segnato sia in Supercoppa che nella finale di Coppa Italia, ha anche tagliato il prestigioso traguardo dei 100 gol in nerazzurro: è arrivato a 102, ed è l’11° miglior marcatore di tutti i tempi della storia dell’Inter».

PRESENZA PER OGNI SINGOLO GIOCATORE − «Lautaro 57, Barella 52, Dzeko 52, Dumfries 51, Dimarco 50, Acerbi 49, Calhanoglu 49, Gosens 49, Mkhitaryan 49, Darmian 48, Bastoni 46, Onana 41, Correa 41, Brozovic 40, De Vrij 38, Lukaku 37, Skriniar 31, Asllani 29, Gagliardini 29, D’Ambrosio 24, Bellanova 22, Handanovic 16, Carboni 6, Zanotti 2, Cordaz 1».