Inter, tanti nomi per il rinforzo a centrocampo. Non solo Frattesi – SM

I nomi che ruotano intorno al mercato di centrocampo dell’Inter sono numerosi. Uno fra tutti quello di Frattesi. Di seguito le ultime notizie in merito riportate da Sportmediaset.

CENTROCAMPO – L’Inter è a lavoro per rinforzare il reparto di centrocampo in vista della prossima stagione. Il nome più caldo negli ultimi giorni è quello di Davide Frattesi. Secondo Sportmediaset per la dirigenza nerazzurra non sarebbe particolarmente complicato concludere con la mezz’ala del Sassuolo, con cui ci sono stati già dei contatti. Tra l’altro l’Inter potrebbe inserire nella trattativa anche Samuele Mulattieri, che interessa ai neroverdi. Molto meno semplice sembrerebbe, invece, esaudire la richiesta avanzata da Simone Inzaghi per Sergej Milinkovic-Savic (vedi articolo). La dirigenza nerazzurra, inoltre, sonda il terreno anche per altri nomi. All’Inter, infatti, piacciono molto Roberto Pereyra e Dani Ceballos, entrambi in scadenza di contratto rispettivamente con Udinese e Real Madrid.

Fonte: Sportmediaset – Marco Barzaghi