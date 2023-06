Milinkovic-Savic desiderio di Inzaghi. Pioli fa concorrenza. Le ultime – TS

Milinkovic-Savic resta il desiderio di Inzaghi ma secondo Tuttosport per l’Inter non sarà semplice raggiungere il giocatore. Nelle corsa si aggiunge anche il Milan di Pioli.

DESIDERIO – È ormai chiaro che nella lista dei desideri di Simone Inzaghi il primo nome sia quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, che l’allenatore dell’Inter conosce bene per i suoi trascorsi sulla panchina biancoceleste, è vicino a dire addio alla Lazio. Il suo contratto è in scadenza a giugno del 2024 e il calciatore sembra non volerlo prolungare. Per l’allenatore dell’Inter quello di Milinkovic-Savic sarebbe il profilo perfetto, a livello fisico, tecnico e per numeri di gol, per rafforzare adeguatamente la sua Inter. La dirigenza nerazzurra sarebbe d’accordo con Inzaghi, poiché Giuseppe Marotta e Piero Ausilio tengono d’occhio il centrocampista serbo da anni. Non è detto, però, che possano o riescano ad accontentare i desideri del tecnico nerazzurro. Secondo TuttoSport Milinkovic-Savic non fa gola sola all’Inter: Stefano Pioli ha dimostrato un notevole interesse, come anche altri club esteri.

COMPLICATO – Se la trattativa con il Sassuolo per Davide Frattesi (vedi articolo) sembra discretamente semplice, quella per Milinkovic-Savic potrebbe essere, invece, molto più complicata. Come spiega TuttoSport, infatti, il centrocampista serbo parte da una valutazione di 30-35 milioni di euro. Inoltre, per raggiungerlo l’Inter non potrebbe ricorrere a formule fantasiose o al prestito con diritto di riscatto. Per questo la dirigenza nerazzurra (ma anche quella del Milan), che sul mercato è costretta a muoversi in maniera cauta, valuta anche altri nomi. L’Inter, che ha un discorso da concludere con la Lazio per il riscatto di Francesco Acerbi, sembra avere più chance d’intesa col Sassuolo per Frattesi che col club di Claudio Lotito. Soprattutto considerano quali dovrebbero essere le cifre dell’ingaggio: 5 milioni per Milinkovic-Savic contro la metà, o forse meno, di quello del centrocampista italiano.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini e Pietro Mazzara