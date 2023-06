Frattesi, è l’estate giusta per l’Inter? Buoni presupposti col Sassuolo – TS

L’Inter spinge su Frattesi e l’accordo con il Sassuolo sembra poter esserci, grazie anche all’inserimento di due giovani nerazzurri nella trattativa. Di seguito le ultime di Tuttosport.

VECCHIE IDEE – Nella finestra estiva di calciomercato di quest’anno di casa Inter si fa sempre più concreta l’idea Davide Frattesi. Questa non è certo una novità, considerando che già nella primavera scorsa la dirigenza nerazzurra aveva provato ad aprire un dialogo con il Sassuolo per lo stesso giocatore insieme al compagno Gianluca Scamacca. Se in passato non ci furono i presupposti per un accordo, con le richieste neroverdi troppo alte e le disponibilità economiche nerazzurre ristrette, questa volta la situazione appare completamente diversa. Come spiega l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, l’Inter sembra non voler mollare la pista Frattesi, soprattutto considerando l’uscita dalla rosa di Roberto Gagliardini e Marcelo Brozovic che, pur non essendo in vendita, non è inserito nella lista degli incedibili.

PRESUPPOSTI – La cena di martedì scorso fra le dirigenze di Inter e Sassuolo, in buoni rapporti, e le cifre in ballo sembrano poter far guardare alla trattativa con uno sguardo positivo. Simone Inzaghi ha espresso la propria preferenza per Milinkovic-Savic, ma Giuseppe Marotta e Piero Ausilio puntano per primo proprio Frattesi. Sempre secondo Tuttosport, l’accordo fra le dirigenze dei due club sembra più vicino rispetto allo scorso anno. Per il costo più basso ma anche perché il Sassuolo è interessato a due giocatori nerazzurri che potrebbero essere inseriti nella trattativa. Il primo nome a fare gola a Carnevali è quello di Samuele Mulattieri, vincitore del campionato di Serie B col Frosinone, il secondo quello di Giovanni Fabbian, che però l’Inter sarebbe disposta a dare solo in prestito. Nella corsa a Davide Frattesi, però, i nerazzurri devono fare i conti anche con la Juventus.

Fonte: TuttoSport – Stefano Lanzo e Federico Masino