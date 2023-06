Inzaghi e il summit croce e delizia: sarà Inter a zero ma forte − CdS

Dal summit fiume di lunedì, Simone Inzaghi probabilmente si aspettava di più dall’Inter. Ma il club non si smuove dalla linea ormai dettata negli anni: sostenibilità, ma competitività alta

SENSAZIONI − Inzaghi aveva altri propositi, ma la società Inter ha chiarito nuovamente: la campagna di rafforzamento della squadra sarà a costo zero, sostenibile ma comunque competitiva. Non tutte rose e fiori, ma c’è unità di intenti. Dopo la finale di Champions League e i tanti introiti arrivati dal super percorso europeo, il tecnico piacentino sperava in altro. Il suo più importante cruccio è quello di evitare di cedere i big. Tra questi Onana (vedi articolo). Ma come spiegato anche dalla società, l’intenzione è ovviamente quella di mantenere solide le basi nerazzurre, ma in caso di offerta monstre bisognerà prenderla in considerazione. I casi Hakimi e Lukaku i precedenti più illustri. Al netto della programmazione di mercato, si è parlato anche brevemente di rinnovo. Nessun problema tra le parti. Il vertice è stato costruttivo, il rinnovo è già in cantiere. Arriverà presto.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno