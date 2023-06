Onana, stand-by: l’Inter avvisa il Chelsea. Ma erede allertato − CdS

Durante il summit tra Inter e Chelsea, di ieri, non si è parlato di André Onana. Il portiere camerunese piace ai Blues, ma al momento è tutto in stand-by. Comunque, il suo possibile erede è già stato individuato

STAND-BY − Per Onana ancora nessun discorso concreto. Al Chelsea piace parecchio, ma l’Inter non è disposta a fare sconti. Il prezzo di partenza è di almeno 50 milioni di euro. Sotto quella cifra i nerazzurri non trattano. Discorsi al momento sospesi. Per la Beneamata, a Londra con Piero Ausilio, le priorità sono altre (vedi articolo). Ma nel caso in cui, da Londra arrivasse un’offerta importante per il camerunese allora l’Inter non si farebbe trovare impreparata. Pronto Guglielmo Vicario dell’Empoli.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno