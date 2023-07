Inter, non solo calcio in Giappone: Bastoni e altri due in versione Gamer!

L’Inter in Giappone, oltre a lavorare sodo in vista del PSG e dell’inizio ufficiale del campionato, continua a prendere parte ad attività di varia natura volte a consolidare la presenza del brand nerazzurro in terra nipponica. Bastoni, Frattesi e Dimarco hanno sfoggiato le loro abilità da navigati Gamer

ATTIVITÀ NIPPONICHE – L’Inter si trova in tour in Giappone dove, oltre a lavorare duramente in vista dell’amichevole con il PSG, continua a prendere parte a simpatiche iniziative volte a consolidare i rapporti con gli sponsor e la presenza del brand in terra nipponica. Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e Federico Dimarco hanno visitato gli Esports Studio del KONAMI HQ, per un evento che ha consolidato ancora di più la partnership e il legame di Inter e KONAMI, Global Football Videogame Partner, Youth Development Centre Partner e Training Kit Back Partner del Club nerazzurro.

SFIDA – I tre italiani hanno poi sfoggiato le loro spiccate abilità da Gamer in una sfida tre contro tre alla Play Station insieme ai vincitori del contest lanciato da eFootball davanti a un pubblico che li ha incitati e supportati. Al termine della sfida, Bastoni, Frattesi e Dimarco hanno concesso fotografie e autografi.

Fonte: inter.it