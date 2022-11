Inter, non solo amichevoli: ecco il programma completo durante il Mondiale – TS

L’Inter durante la sosta per il Mondiale disputerà circa 6 sfide amichevoli (vedi QUI), ma non solo. Ecco il programma completo della squadra subito dopo la sfida con l’Atalanta secondo quanto riportato da Tuttosport.

IL PROGRAMMA – Sarà ancora da perfezionare, soprattutto per quanto riguarda data e ora delle amichevoli ancora da ufficializzare, ma si può già stilare una sorta di programma completo su quello che farà Simone Inzaghi e la sua Inter a partire dall’indomani della sfida con l’Atalanta. Secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, i giocatori resteranno ad Appiano Gentile dove si alleneranno dal 19 al 20 novembre. Successivamente la squadra avrà dodici giorni di vacanza, con rientro fissato lunedì 3. La partenza per il mini-ritiro a Malta è fissata per il 4 sera con arrivo per cena e primo allenamento il 5 mattina. L’Inter resterà nell’isola nel cuore del Mediterraneo fino al 9: durante la permanenza, oltre a una sgambata con una formazione locale e Salisburgo. Poi la trasferta a Siviglia contro il Betis, per concludere poi contro Reggina e Sassuolo (il 22 e i 28 dicembre le possibili date, si attendono gli annunci ufficiali).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino