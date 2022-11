Atalanta-Inter, De Roon dà forfait per salvare il Mondiale – TS

Marten De Roon non sarà a disposizione di Gianpiero Gasperini per la partita contro l’Inter. L’olandese, con il rischio di saltare il Mondiale, ha preferito non rischiare

PREVENZIONE – Marten De Roon dà forfait. L’olandese non ci sarà in Atalanta-Inter. Il giocatore aveva accusato un piccolo risentimento muscolare a Lecce, ma sembrava non fosse nulla di grave. Difatti, l’infortunio interessa una zona diversa della coscia e gli impedirà di saltare solo la sfida con l’Inter. De Roon, quindi, riuscirà ad andare ai Mondiali in Qatar, data la convocazione con l’Olanda.

Fonte: Tuttosport – Fabio Gennari