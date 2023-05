Inter-Lazio, Brozovic da Qatar e Correa solamente fischiato. Pagelle – TS

L’Inter ha vinto con il risultato di 3-1 contro la Lazio, dominando la partita e guadagnando tre punti fondamentali per la qualificazione in Champions League. Queste sono le pagelle del match secondo Tuttosport.

PROMOSSI – Sono numerosi i promossi tra le fila dell’Inter per la vittoria sulla Lazio. Il primo è Marcelo Brozovic, che si merita l’otto pieno per i salvataggi sui contropiedi finali. Stesso voto per Lautaro Martinez, autentico mattatore del match. Alle spalle con sette e mezzo figurano sia Robin Gosens, grazie alla sua rete, che Romelu Lukaku, assist-man di giornata. André Onana e Nicolò Barella concludono con il sette: il primo reagisce quando deve su Immobile, Romagnoli e Luis Alberto, il secondo corre come pochi e dà grande qualità. Danilo D’Ambrosio, Federico Dimarco, Henrikh Mkhitaryan, Matteo Darmian e Denzel Dumfries arrivano al sei e mezzo. Gli unici bocciati sono Francesco Acerbi, che regala il gol alla Lazio e rischia di fare il bis a fine primo tempo, ma soprattutto Joaquin Correa, sommerso dai fischi e mai in grado di incidere. Il voto per i due è addirittura 4.5.

Fonte: Tuttosport, S.P.