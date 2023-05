L’Inter ha ottenuto a San Siro un successo fondamentale per la classifica e il quarto posto da conquistare. La squadra di Simone Inzaghi si è imposta sulla Lazio, i ringraziamenti vanno a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez secondo Tuttosport.

I MIGLIORI – In attacco la coppia migliore per l’Inter è Romelu Lukaku-Lautaro Martinez. Con la Lazio ne è arrivata l’ulteriore conferma, perché prima dell’ingresso del toro la partita era ancora sullo 0-1. Joaquin Correa ha deluso nuovamente, Edin Dzeko non segna da gennaio, perciò se si vogliono conquistare i primi quattro posti c’è bisogno della LuLa. Per il primo sono arrivati due assist, uno per il fratello argentino, l’altro per Robin Gosens di qualità assoluta. Per il secondo ci sono due gol all’attivo da subentrato, che hanno indirizzato la partita e deciso il risultato finale. Diciassette reti in campionato, a cui si aggiungono una di Coppa Italia e due di Champions League: stagione da incorniciare.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino