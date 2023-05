Inter, Lautaro Martinez non parte con l’Argentina: i motivi − CdS

Inter-Atalanta è stata decisa dal gol, il terzo, segnato da Lautaro Martinez: l’attaccante sta facendo faville in nerazzurro ma non partirà con l’Argentina. I motivi della decisione secondo il Corriere dello Sport.

MOTIVI MANCATA CONVOCAZIONE − Si può con certezza dire che gli ultimi impegni siano stati un Lautaro Martinez show (vedi articolo). L’attaccante ha deciso la finale di Coppa Italia e anche Inter-Atalanta. Si è perciò dimostrato fondamentale e imprescindibile per Simone Inzaghi, non saltandone di fatto una. Nonostante il Mondiale nel mezzo della stagione. In ogni caso, tuttavia, l’Argentina non lo convocherà per la la tournée di giugno in Asia. I motivi? Come riferito dal Corriere dello Sport, Lautaro Martinez si sottoporrà a un programma di cure alla caviglia, per il problema accusato già prima dell’appuntamento in Qatar.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia e Pietro Guadagno