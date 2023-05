Inter, Torino e Manchester City: non si deve staccare la spina − TS

La vittoria in casa contro l’Atalanta ha permesso all’Inter di conquistare con certezza un posto in Champions League (vedi articolo). Ora Simone Inzaghi può perciò decidere con che approccio scendere in campo contro il Torino, in vista della finale di Champions League contro il Manchester City.

APPROCCIO − L’edizione odierna di TuttoSport ha fatto il punto della situazione sulla squadra di Simone Inzaghi (vedi articolo). L’Inter adesso, dopo la vittoria pesante ottenuta contro l’Atalanta, ha la possibilità di gestire e di scegliere quale approccio tenere contro il Torino. All’ultima di Serie A. E può soprattutto concentrarsi sulla finale di Champions League dando il tutto per tutto contro il Manchester City. Inzaghi può perciò decidere se far giocare le riserve, i titolari o alternarli per non far staccare la spina. Alla partita delle partite mancano infatti poco meno di due settimane, non tre giorni come fin qui è accaduto tra un match e l’altro. E l’Inter non deve perdere la concentrazione.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino