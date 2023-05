VIDEO – Inter-Atalanta 3-2, Serie A, gol e highlights della partita

Inter-Atalanta, anticipo della trentasettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



DISCORSO CHIUSO! – Inter-Atalanta 3-2 nell’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A. L’Inter si assicura la qualificazione alla prossima Champions League! Lo scontro diretto con l’Atalanta è già indirizzato alla prima azione, con assist spettacolare di Lautaro Martinez a mandare in porta Romelu Lukaku bravo a scartare Marco Sportiello e depositare in rete. Al 3’ raddoppio immediato, con Nicolò Barella pronto a ribadire in rete una situazione dove due volte la difesa ospite si era salvata. Gol rocambolesco per il 2-1, al 36’ con Mario Pasalic che anticipa Danilo D’Ambrosio (rimasto dolorante a terra) su un pallone vagante. Ma l’Atalanta non punge particolarmente, anzi al 77’ è ancora fregata centralmente con Lukaku che lancia Marcelo Brozovic, assist per Lautaro Martinez che non può sbagliare a porta vuota. Nel primo dei quattro minuti di recupero punizione di Luis Fernando Muriel respinta, gran tiro del colombiano sulla traversa e tocco decisivo di André Onana. Formalmente è autogol del portiere, resta la bella giocata dell’attaccante. Ma è una marcatura che non cambia nulla e l’Inter festeggia con novanta minuti d’anticipo.

Video con gli highlights di Inter-Atalanta dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.