Inter, Inzaghi valuterà le condizioni di Skriniar in vista del City − CdS

L’Inter, dopo aver centrato la qualificazione in Champions League vincendo con l’Atalanta, affronterà prima il Torino e poi il Manchester City (vedi articolo). Nel frattempo, Simone Inzaghi valuterà anche il da farsi con Milan Skriniar, che è stato fuori due mesi e mezzo. Il punto del Corriere dello Sport.

FUNZIONALE − L’Inter, grazie alla vittoria ottenuta contro l’Atalanta (vedi articolo), è certa della qualificazione in Champions League per la prossima stagione. La concentrazione massima va perciò all’evento più importante conquistato dai nerazzurri: la finale contro il Manchester City. E proprio per quell’appuntamento così importante c’è un dubbio che attanaglia. Portare o non portare Milan Skriniar? Perché, come confermato anche dal Corriere dello Sport, al massimo il difensore potrebbe andare in panchina contro il Torino all’ultima di campionato. Per poi capire se ci siano i margini per farlo giocare anche nella finale di Istanbul contro il Manchester City. L’ultimo match che Skriniar ha giocato risale a due mesi e mezzo fa, nella gara di ritorno contro il Porto. Le indicazioni di Simone Inzaghi, quindi, arriveranno con la prossima settimana. Ma nel mentre il giocatore ha anche svolto una visita di controllo nella clinica francese dove è stato operato alla schiena ad aprile.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona